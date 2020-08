Salvatori Rinaldi: "Un grande in bocca al lupo a tutte le società ma soprattutto a tutte le ragazze”

Deborah Salvatori Rinaldi, giocatrice del Milan, ha voluto augurare un in bocca al lupo a tutte le squadre della Serie A Femminile su Instagram: "Un grande in bocca al lupo a tutte le società ma soprattutto a tutte le ragazze. Con il rispetto della situazione, la pazienza, la dedizione, l'introspezione, i protocolli, il tempo e molto molto altro siamo pronte per ripartire. Domani è il grande giorno e voglio ricordare a noi tutti che il calcio non è di 11 giocatori ma di un mondo intero al loro fianco e la partita non è correre per 90 minuti in campo ma una scelta di vita".