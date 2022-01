Sampdoria, Conti: "Voglio rimettermi in gioco"

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "Voglio rimettermi in gioco, non ho alcun tipo di problema a farlo. Spero di fare bene per meritarmi la conferma della società. Posso dare tanto, dopo gli ultimi anni non positivi ho voglia di rivalsa. Spero di essere d'aiuto alla squadra fin da sabato". Si presenta così il 27enne Andrea Conti, neo acquisto della Sampdoria ai canali del club. Arriva a titolo definitivo dal Milan con cui era in scadenza di contratto a giugno, con i liguri ha firmato per sei mesi con l'obiettivo di essere confermato a fine stagione. Ritrova il tecnico Roberto D'Aversa: "Lo conosco da tanti anni. l'ho avuto in B e al Parma. Nei piani del mister mi vedo terzino e la squadra gioca con il 4-4-2. Ma non ho problemi ad adattarmi a qualsiasi richiesta. Sulla fascia ho fatto tutti i ruoli. Alcuni meglio, altri meno: ma sono a completa disposizione". Poteva arrivare già qualche mese fa: "Ero già stato accostato alla Sampdoria e speravo di venire già ad agosto. Ci sono stati dei problemi. È una grandissima piazza e non ho dubitato un secondo". E sabato nella sfida casalinga col Torino potrebbe già giocare visto che l'esterno difensivo Bereszynski non è al meglio per un problema muscolare alla coscia destra. (ANSA).