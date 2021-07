Sampdoria, la strategia su Damsgaard è chiara. Il Milan può solo aspettare?

Un Europeo da protagonista, ma sul mercato sarà un'altra storia. Mikkel Damsgaard non sarà uno dei nomi caldi di questa sessione, nonostante le pretendenti stiano aumentando a vista d'occhio dopo l'exploit con la sua Danimarca. Secondo Gazzetta.it, l'idea della Sampdoria è quella di tenerlo per un'altra stagione e realizzare l'estate prossima una mega-plusvalenza. Per ora, dunque, resta. D'altronde l'ha dichiarato anche Massimo Ferrero.