Sampdoria-Milan 1-2, la classifica aggiornata: rossoneri in 10 e 3 punti fondamentali

Il Milan vince a Marassi e lo fa per 1-2, nonostante l'uomo in meno da inizio ripresa. Decidono un gol di Messias in avvio e il rigore di Giroud a metà secondo tempo, i rossoneri conquistano tre punti pesanti e meritati. Questa la classifica di Serie A aggiornata.

Milan 14*

Napoli 14*

Atalanta 13

Inter 12*

Udinese 10

Roma 10

Torino 10*

Juventus 9

Lazio 8

Salernitana 6

Fiorentina 6

Sassuolo 6

Verona 5

Spezia 5*

Empoli 4

Bologna 3

Lecce 2

Sampdoria 2*

Cremonese 1

Monza 0

*una partita in più