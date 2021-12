Sampdoria, oggi verranno formalizzate le dimissioni dell'ormai ex presidente Ferrero

Massimo Ferrero è ancora presidente a tutti gli effetti della Sampdoria. Le sue dimissioni non sono infatti ancora state formalizzate ma lo saranno probabilmente oggi quando il suo legale, l'avvocato Tenga, potrà incontrarlo a San Vittore e fargliele firmare. E poi saranno comunicate a FIGC e Lega Calcio. Con quest'atto decadrà l'attuale cda, come era successo quando Fiorentino si era dimesso appositamente per tagliare Romei dal consiglio. A riportarlo è Il Secolo XIX.