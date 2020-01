Tra i tanti assenti per la Sampdoria, qualche buona notizia per ranieri in vista della gara contro il Milan. L'allenatore romano, infatti, ha recuperato l'attaccante Bonazzoli per la panchina e il laterale Murru, ancora in ballottaggio per un posto da titolare con Augello. Tra gli assenti certi l'ex della sfida Bertolacci oltre che a Barreto e a Ferrari.