Sampdoria-Roma, espulso Kluivert: l'olandese salterà il Milan

Al minuto 86 di Sampdoria-Roma Justin Kluivert è stato espulso per doppia ammonizione. L'olandese quindi salterà il match della prossima giornata di Serie A contro il Milan. A rischio per la partita di domenica prossima contro i rossoneri anche Cristante e Kalinic. Il centrocampista è uscito nei primi minuti del primo tempo per un fastidio all'inguine, mentre Kalinic ha riscontrato un problema al ginocchio in seguito ad uno scontro con Murillo ed è stato sostituito allo scadere dei primi 45 minuti.