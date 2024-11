Samuele Longo festeggia: "Contento per il primo gol. La strada è quella giusta"

Nella gara di campionato Serie C, girone B tra Milan Futuro e Arezzo i rossoneri hanno trovato un pareggio per 2-2 al termine di un'ottima prestazione in cui i toscani hanno trovato la rete del pari nei minuti finali. In occasione della sfida la rete bellissima di Alex Jimenez ma anche il primo gol in maglia rossonera di Samuele Longo.

Così Samuele Longo ha festeggiato la rete sul proprio profilo Instagram: "Contento per il mio primo goal, dispiaciuto per aver portato a casa solo un punto. La strada però è quella giusta! Forza ragazzi!"