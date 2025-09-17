San Siro: Inter e Milan lo dovranno tenere almeno per 15 anni. Ecco il cronoprogramma

In merito alla cessione di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter, oggi la Giunta ha approvato la delibera che ora passerà in Consiglio Comunale entro la fine di questo mese di settembre. Il portale Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo) riporta alcuni dettagli: "L’offerta congiunta di Milan e Inter, rinnovata fino al 30 settembre 2025, prevede infatti un prezzo di 197 milioni più Iva, con possibili deduzioni fino a 22 milioni per le bonifiche e la rimozione del tunnel Patroclo. Ma il Comune inserisce clausole pesanti: in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva, l’intero compendio tornerà nella piena proprietà pubblica senza oneri.

Non solo. Per quindici anni le società dovranno mantenere il controllo effettivo della parte acquirente, viene vietata ogni alienazione fino all’esito della condizione, vengono introdotti meccanismi anti-speculazione e con integrazione del prezzo se la cessione a terzi avverrà entro cinque anni e prelazione del Comune se il valore scendesse sotto soglia".

Questo invece il cronoprogramma che è stato stilato:

- progetto di fattibilità nel 2026

- tra il 2027 e il 2030 la costruzione del nuovo stadio e del nuovo tunnel Patroclo

- dal 2031 la parziale demolizione e la messa in sicurezza del Meazza

- tra il 2032 e il 2035 il completamento del comparto plurifunzionale.

