San Siro, Milan e Inter riducono ancora le volumetrie extra stadio per rientrare nei parametri comunali

Ci sono ulteriori novità che arrivano sul fronte nuovo stadio di San Siro. Infatti, come riportato da Repubblica, Milan e Inter stanno rivedendo il progetto per attenersi alle nuove indicazioni del Comune di Milano. In particolare al centro del nuovo piano c’è una ulteriore riduzione delle volumetrie per il comparto extra stadio.

Il nuovo progetto avrà poco meno di 100 mila metri quadrati di costruito, tra attività commerciali, ricettive, servizi e residenziale, oltre al comparto sportivo a cui si aggiunge anche un museo a tema e un centro congressi. A farne da contorno, oltre allo stadio ovviamente, anche il rifacimento del tunnel Patroclo di cui si parla dal 2019 e un grande polo energetico che servirà tutta la zona. Uno dei nodi principali su cui si gioca la partita fra i club e il comune è proprio quello di ridurre l’indice volumetrico del progetto per rispettare quello del PGT: l’ultimo aggiornamento prevedeva un indice pari a 0,51, ancora decisamente superiore allo 0,35 che il Comune ha indicato nel suo PGT. Per questo le due società stanno lavorando per rientrare nei parametri. Ecco le proposte già fatte a confronto:

La prima proposta prevedeva:

centro commerciale: 77.000 mq;

intrattenimento: 13.000 mq;

uffici: 55.649 mq;

hotel: 11.190 mq;

SPA: 4.930 mq;

centro congressi: 4.000 mq;

TOTALE: 165.769 mq.

La seconda proposta invece prevedeva:

centro commerciale: 77.000 mq,

intrattenimento: 9.000 mq;

uffici: 47.064 mq;

hotel: 11.936 mq;

TOTALE: 145.000 mq.