Sarri: "I tecnici italiani sono superiori a quelli degli altri Paesi, ma questo non significa che dall’estero non possano arrivarne di bravi"

Maurizio Sarri, ex tecnico della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista a Sportitalia nella quale ha fatto anche un confronto tra gli allenatori italiani e quelli stranieri. Ecco le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:

Gli allenatori italiani rimangono i migliori al mondo? Il Milan probabilmente opta per una scelta estera.

“Non mi far rispondere, altrimenti sembra mi stia proponendo al Milan (scherza, ndr). Se si parla di allenatori a livello medio i nostri sono i migliori di tutti, ma non significa che dall’estero non possano arrivarne di bravi. Se si parla di livello medio, la mia sensazione, vedendo anche chi ho affrontato, i tecnici italiani sono superiori a quelli degli altri Paesi. E’ un discorso talmente generico che non nega che all’estero ci sono allenatori molto forti”.