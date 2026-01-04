Sarri sul Napoli: "Ho visto la squadra più forte del campionato"
(ANSA) - ROMA, 04 GEN - "Ho parlato con il direttore sportivo e gli ho detto che in certe zone di campo abbiamo bisogno di giocatori importanti. Poi l'evoluzione di questa discussione dipende dalla società. La cessione di Castellanos? Anche il ragazzo era propenso a questo tipo di soluzione, quando ci sono queste situazioni è difficile trattenere un giocatore. Poi, vista la situazione che poteva succedere, si poteva arrivare più pronti".
Sono queste le parole di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, a DAZN, sulla necessità di nuovi innesti e sull'addio di Castellanos. Quanto alla partita persa col Napoli, il tecnico si e' detto convinto che all'avversario "abbiamo facilitato il compito, ma ho visto di fronte a noi la squadra più forte del campionato. La sconfitta è figlia del fatto che il Napoli è più forte, ci sta, ma potevamo certamente fare meglio", conclude. (ANSA).
