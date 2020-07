Sarri vs Pioli: il tecnico bianconero è in vantaggio nei confronti dell'emiliano

Tra i tanti dati e stimoli prodotti da Milan e Juventus, in particolare, è stimolante il rapporto nelle sfide tra Sarri e Pioli. Secondo quanto riporta Kickest, portale specializzato nelle statistiche nel mondo del calcio, nei 9 confronti tra i due attuali allenatori delle formazioni ha prevalso il tecnico bianconeri in 6 occasioni a fronte di 1 pareggio e 2 successi per il tecnico emiliano.