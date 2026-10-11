SAS-MIL (0-0): dentro Modric per Estupinan all'intervallo

SAS-MIL (0-0): dentro Modric per Estupinan all'intervalloMilanNews.it
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Oggi alle 19:12News
di Enrico Ferrazzi

Il secondo cambio di Ruben Amorim, costretto a sostituire al 20' del primo tempo Matteo Gabbia per infortunio (dentro Koni De Winter al suo posto), arriva all'intervallo: fuori Pervis Estupinan e dentro Luka Modric. 

Questo il tabellino del match: 

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Leysen (dal 26' Odenthal), Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. A disp.: Satalino, Turati, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Bowie, Skjellerup, Dominguez, Obrador, Lipani, Thorstvedt, Cinquegrano, Kakari. All. Alberto Aquilani.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia (dal 20' De Winter), Pavlovic, Estupinan (dal 46' Modric); Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic; Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, Diawara, Terracciano, Tomori, Bartesaghi, Modric, Jashari, Comotto, Loftus-Cheek, Hutchinson, Cisse, Camarda. All. Ruben Amorim.