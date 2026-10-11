SAS-MIL (1-1): pareggio nervoverde al 67' con Odenthal
Il vantaggio del Milan di Adrien Rabiot dura appena quattro minuti: il Sassuolo ha infatti trovato il gol del pareggio al 67' con Odenthal, entrato in campo durante il primo tempo al posto dell'infortunato Leysen. Angolo dalla sinistra di Laurenté, la palla arriva al difensore centrale nerverde che in mischia con il sinistro batte Mike Maignan.
Questo il tabellino del match:
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Leysen (dal 26' Odenthal), Doig; Adzic (dal 60' Thorstvedt), Matic, Bakola; Berardi, Esposito (dal 60' Bowie), Laurienté. A disp.: Satalino, Turati, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Skjellerup, Dominguez, Obrador, Lipani, Thorstvedt, Cinquegrano, Kakari. All. Alberto Aquilani.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia (dal 20' De Winter), Pavlovic, Estupinan (dal 46' Modric); Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic; Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, Diawara, Terracciano, Tomori, Bartesaghi, Modric, Jashari, Comotto, Loftus-Cheek, Hutchinson, Cisse, Camarda. All. Ruben Amorim.
GOL: 63' Rabiot, 67' Odenthal
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