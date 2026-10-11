SAS-MIL (1-1): altri due cambi di Amorim, dentro Cisse e Jashari al 78'
Dopo De Winter e Modric, Ruben Amorim inserisce altre due forze fresche al 76': dentro Alphadjo Cisse e Ardon Jashari per Yunus Musah e Christian Pulisic.
Questo il tabellino del match:
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt (dal 79' Cinquegrano), Caleta-Car, Leysen (dal 26' Odenthal), Doig; Adzic (dal 60' Thorstvedt), Matic, Bakola (dal 79' Lipani); Berardi, Esposito (dal 60' Bowie), Laurienté. A disp.: Satalino, Turati, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Skjellerup, Dominguez, Obrador, Thorstvedt, Cinquegrano, Kakari. All. Alberto Aquilani.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia (dal 20' De Winter), Pavlovic, Estupinan (dal 46' Modric); Chukwueze, Musah (dal 78' Jashari), Rabiot, Moreira; Pulisic (dal 78' Cisse); Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, Diawara, Terracciano, Tomori, Bartesaghi, Modric, Comotto, Loftus-Cheek, Hutchinson, Camarda. All. Ruben Amorim.
GOL: 63' Rabiot, 67' Odenthal
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
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