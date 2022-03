Sassuolo, Carnevali: "Abbiamo tante richieste per i nostri talenti. Le valuteremo, ma non abbiamo necessità di vendere"

MilanNews.it

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato così a Sky delle possibili partenze in estate di alcuni big come Berardi, Raspadori e Scamacca: "Stiamo portando avanti un progetto, iniziato dal dottor Squinzi, con il desiderio di mantenere la categoria e avere i conti in ordine. Abbiamo tante richieste per i nostri talenti. Le valuteremo, ma non abbiamo necessità di vendere. Anzi, magari potremmo tenerli tutti ed alzare l’asticella anche noi".