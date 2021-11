Sassuolo, Carnevali: "Berardi? Ha chiesto di andare via in estate, ma non c'erano le condizioni giuste per la cessione"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto dal Social Football Summit soffermandosi anche su Domenico Berardi, accostato anche al Milan durante l'ultima sessione di mercato: "Domenico Berardi viene dal nostro settore giovanile, c’è un aspetto emotivo che ci lega. Se potevamo cederlo? Per noi è fondamentale. Ma a differenza degli anni passati, la scorsa estate ha chiesto di poter andare via. Le condizioni però devono andare bene per tutti e per il Sassuolo non lo erano”.