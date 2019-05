Sassuolo, De Zerbi avvisa: "Vogliamo tenerci stretto il decimo posto"

Roberto De Zerbi, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato del finale di campionato e della voglia di onorare la stagione: “Sono rimasti gli ultimi novanta minuti da onorare, come abbiamo sempre fatto anche se non sempre abbiamo giocato bene, ma vale per tutte. Vogliamo tenerci stretto il decimo posto in classifica, ma sappiamo che l’Atalanta verrà qui con motivazioni molto alte perché sono a un passo da un traguardo storico e faranno tutto il possibile per tagliarlo. - continua De Zerbi come riporta Tuttosassuolocalcio.it - Contro le squadre di Gasperini non c’è solo un problema da fronteggiare, ma ce ne sono tanti e dovremo essere bravi a tenere il campo dando il 100% in quest’ultima gara”.