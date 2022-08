MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

L'AIA ha comunicato ufficialmente la squadra arbitrale per Sassuolo-Milan, sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie A ed in programma domani alle 18:30 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia:

AYROLDI

TOLFO – ROCCA

IV: RAPUANO

VAR: BANTI

AVAR: BINDONI