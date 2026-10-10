Sassuolo-Milan, arbitra Fourneau: al Var Santoro e Meraviglia

È stato designato l'arbitro per la partita tra Sassuolo e Milan: dirigerà l'incontro il signor Fourneau della sezione di Roma 1

Finalmente ricomincia il campionato. La Serie A è pronta a ripartire nel corso del weekend che aprirà un periodo di un mese ricco di impegni molto importanti per il Milan. I rossoneri, nello specifico, saranno di scena domenica 11 ottobre alle ore 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia: il Diavolo affronterà il Sassuolo di Alberto Aquilani, capace di battere in casa la Juventus in questa stagione. L'AIA ha comunicato la designazione arbitrale: dirigerà l'incontro il signor Francesco Fourneau della sezione di Roma 1.

SERIE A, XXX ARBITRO DI SASSUOLO-MILAN

Francesco Fourneau della sezione di Roma 1 sarà l'arbitro di Sassuolo-Milan. Ad aiutarlo, direttamente dalla Sala Var di Lissone, ci saranno i colleghi Santoro e Meravigli. Di seguito si riporta la designazione completa per la partita di Reggio Emilia:

SASSUOLO – MILAN h. 18.00

FOURNEAU

PALERMO – ROSSI L.

IV: CHIFFI

VAR: SANTORO

AVAR: MERAVIGLIA