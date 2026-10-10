Sassuolo-Milan, arbitra Fourneau: al Var Santoro e Meraviglia
Finalmente ricomincia il campionato. La Serie A è pronta a ripartire nel corso del weekend che aprirà un periodo di un mese ricco di impegni molto importanti per il Milan. I rossoneri, nello specifico, saranno di scena domenica 11 ottobre alle ore 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia: il Diavolo affronterà il Sassuolo di Alberto Aquilani, capace di battere in casa la Juventus in questa stagione. L'AIA ha comunicato la designazione arbitrale: dirigerà l'incontro il signor Francesco Fourneau della sezione di Roma 1.
SERIE A, XXX ARBITRO DI SASSUOLO-MILAN
Francesco Fourneau della sezione di Roma 1 sarà l'arbitro di Sassuolo-Milan. Ad aiutarlo, direttamente dalla Sala Var di Lissone, ci saranno i colleghi Santoro e Meravigli. Di seguito si riporta la designazione completa per la partita di Reggio Emilia:
SASSUOLO – MILAN h. 18.00
FOURNEAU
PALERMO – ROSSI L.
IV: CHIFFI
VAR: SANTORO
AVAR: MERAVIGLIA
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