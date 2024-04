Sassuolo-Milan, l'arbitro è Massa. La squadra al completo

Di seguito si riporta squadra arbitrale che è stata designata per arbitrare la sfida tra Sassuolo e Milan domenica 14 alle ore 15, gara valida per la 32^ giornata di Serie A: il direttore di gara sarà Davide Massa, che in questo campionato ha già arbitrato due volte i rossoneri contro Bologna (2-2) e Lazio (2-0). Ecco la squadra arbitrale al completo:

Arbitro: MASSA

Assistenti: MONDIN – VECCHI

IV uomo: PRONTERA

VAR: GUIDA

AVAR: CHIFFI