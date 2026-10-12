Sassuolo-Milan, gli Opta Facts della sfida del Mapei terminata 1-1

Gli Opta Facts relativi al Milan dopo la partita pareggiata 1-1 contro il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia

Di seguito si riportano le statistiche più importanti post Sassuolo-Milan, riportate da Opta e relative alla squadra rossonera:

- Il Milan ha pareggiato tre delle prime quattro trasferte stagionali di Serie A per la prima volta dal 1999/2000 con Alberto Zaccheroni allenatore (1V, 3N anche in quel caso).

- Solo Donyell Malen (6) ha preso parte a più reti di Adrien Rabiot (5 - 3G+2A, al pari di Marcus Thuram) in questa stagione di Serie A.

- Adrien Rabiot ha preso parte ad una rete in tre match di fila per la prima volta con il Milan in campionato; in generale è la terza volta in Serie A, dopo il marzo-aprile 2023 e il novembre 2022 (entrambe in precedenza con la Juventus).

- Quarto assist di Luka Modric con la maglia del Milan in Serie A, l'ultimo risaliva allo scorso 25 gennaio contro la Roma.

- Il Milan (3V, 3N nel 2026/27) ha pareggiato almeno tre delle prime sei gare stagionali di Serie A solo per la seconda volta considerando gli ultimi 18 campionati – insieme al 2018/19 (2V, 3N, 1P in quel caso).

- 100ª presenza per Koni De Winter in Serie A, 32 di queste sono arrivate con la maglia del Milan.