Sassuolo-Milan, gli Opta Facts della sfida del Mapei terminata 1-1
Di seguito si riportano le statistiche più importanti post Sassuolo-Milan, riportate da Opta e relative alla squadra rossonera:
- Il Milan ha pareggiato tre delle prime quattro trasferte stagionali di Serie A per la prima volta dal 1999/2000 con Alberto Zaccheroni allenatore (1V, 3N anche in quel caso).
- Solo Donyell Malen (6) ha preso parte a più reti di Adrien Rabiot (5 - 3G+2A, al pari di Marcus Thuram) in questa stagione di Serie A.
- Adrien Rabiot ha preso parte ad una rete in tre match di fila per la prima volta con il Milan in campionato; in generale è la terza volta in Serie A, dopo il marzo-aprile 2023 e il novembre 2022 (entrambe in precedenza con la Juventus).
- Quarto assist di Luka Modric con la maglia del Milan in Serie A, l'ultimo risaliva allo scorso 25 gennaio contro la Roma.
- Il Milan (3V, 3N nel 2026/27) ha pareggiato almeno tre delle prime sei gare stagionali di Serie A solo per la seconda volta considerando gli ultimi 18 campionati – insieme al 2018/19 (2V, 3N, 1P in quel caso).
- 100ª presenza per Koni De Winter in Serie A, 32 di queste sono arrivate con la maglia del Milan.
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