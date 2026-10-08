Sassuolo-Milan, tifosi rossoneri vicini alla squadra: settore ospiti tutto esaurito
Domenica alle ore 18:00 i rossoneri torneranno finalmente in campo per affrontare il Sassuolo, match valido per la sesta giornata di Serie A. Dopo aver visto tanti dei giocatori di Amorim giocare con le rispettive nazionali, questo weekend tutti indosseranno di nuovo la maglia del Milan. Con questa partita inizia un vero e proprio tour de force con ben 9 partite da giocare tra Serie A ed Europa League in 29 giorni. I tifosi rossoneri sono pronti a tornare ad incitare la squadra ed infatti, come rivela una nota ufficiale del Sassuolo, il settore ospiti del Mapei Stadium è andato sold-out in poche ore. Di seguito la comunicazione della società neroverde.
SASSUOLO-MILAN | ESAURITA LA TRIBUNA NORD
Tutto esaurito in Tribuna Nord (Settore Ospiti) per Sassuolo-Milan, sesta giornata di Serie A Enilive in programma domenica 11 ottobre alle ore 18:00 al Mapei Stadium. È inoltre terminata la disponibilità degli accrediti per le persone con disabilità.Rimane attiva, con disponibilità limitata, la prevendita negli altri settori. Si ricorda che l’acquisto dei biglietti per la Tribuna Sud è riservato esclusivamente ai possessori di SassuoloCard (sottoscritte entro il 30 giugno 2026).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan