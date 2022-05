Sassuolo-Milan, tutti presenti tra i rossoneri per l'ultimo match stagionale. C'è anche Kjaer

MilanNews.it

Il Milan è in viaggio per Reggio Emilia, dove domani alle 18:00 i rossoneri affronteranno il Sassuolo nella sfida decisiva per l'assegnazione dello Scudetto. Come testimoniato dai nostri inviati tra Casa Milan e la Stazione Centrale di Milano, Stefano Pioli ha portato l'intera rosa: presente anche Simon Kjaer, il quale, però, a differenza del resto dei compagni, non sarà disponibile per giocare.