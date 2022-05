Sassuolo-Milan, un solo precedente fra Dionisi e Pioli: quello dell'andata

MilanNews.it

Domenica pomeriggio alle ore 18.00, Alessio Dionisi e Stefano Pioli si ritroveranno avversari da tecnici per la seconda volta nelle loro carriere. L’unico precedente fra i due allenatori risale alla sfida di andata a San Siro lo scorso 28 novembre in cui gli emiliani si imposero per 1-3 dopo essere andati sotto per il gol di Romagnoli. Nel Sassuolo ribaltarono la situazione Gianluca Scamacca e Domenico Berardi. Le loro reti furono intervallate dall’autogol di Simon Kjaer.