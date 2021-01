Sassuolo, Scamacca ad un passo dalla Juventus: il costo dell'attaccante dovrebbe aggirarsi intorno ai 22 mln

Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo attualmente in prestito al Genoa, è molto vicino a diventare un nuovo giocatore della Juventus: come riporta il Corriere della Sera, i due club stanno discutendo la formula del trasferimento, che dovrebbe avvenire in prestito con obbligo di riscatto. Il costo complessivo dell'operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 22 milioni di euro (i bianconeri inseriranno nell'affare una contropartita tecnica del valore di una decina di milioni).