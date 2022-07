Sassuolo, Scamacca escluso dall'amichevole di oggi. Attesa per sviluppi di mercato

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianluca Scamacca ha subito la seconda esclusione consecutiva dalle amichevoli pre stagione del Sassuolo. Dopo l'assenza in quella contro il Real Vicenza, prima uscita stagionale dei neroverdi, ufficialmente per la gestione dei carichi, secondo quanto riportato da SassuoloNews.net, il centravanti, che è in trattativa con il West Ham, non scenderà in campo neanche oggi in occasione della seconda sfida amichevole, contro lo Jablonec.