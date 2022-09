Savicevic compie 56 anni, il Milan: "Auguri al nostro solo e unico Genio"

MilanNews.it

Uno degli centrocampisti offensivi più forti della storia del Milan è stato Dejan Savicevic che oggi compie 56 anni. Per il montenegrino sei stagioni in rossonero condite da 144 presenze in cui ha trovato 34 gol e 52 assist. Soprattutto Savicevic ha vinto tanto: 3 scudetti, 3 supercoppe italiane, 2 Champions, 1 coppa intercontinentale e 1 supercoppa europea. Gli auguri del Milan sui social, a cui la redazione di MilanNews.it si unisce, recitano: "Auguri al nostro solo e unico Genio. Goditi la giornata Dejan Savicevic!".