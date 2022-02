Scaroni a La7: "Faremo qualcosa in occasione del derby, siamo accanto al popolo ucraino"

MilanNews.it

Intervistato a Laz7, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato così della situazione Russa-Ucraina e dell'iniziativa nel derby: "Gazprom? E' uno sponsor della UEFA, non del Milan. Le squadre di calcio, soprattutto quelle inglesi, si sono mosse ieri e oggi. Noi, come Milan, faremo qualcosa in occasione nel derby di Coppa Italia che avremo, non solo per mostrare che vogliamo la pace, ma che siamo accanto al popolo ucraino":