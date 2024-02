Scaroni: "Allo European Sports Integrity Summit ho ribadito come la sostenibilità sia un valore strutturale per il nostro Club"

vedi letture

Il presidente del Milan Paolo Scaroni nella giornata odierna ha partecipato, prendendo parola sul palco, al European Sports Integrity Summit. Sul suo profilo Instagram parla dell’evento e del messaggio che, per lui e per il Milan, è importante lanciare. Queste le sue dichiarazioni: “Allo European Sports Integrity Summit, oggi ho ribadito come la sostenibilità sia un valore strutturale per il nostro Club. Consideriamo questo impegno come una responsabilità, consapevoli dell’influenza che possiamo esercitare su scala globale, e aspiriamo a guidare l’intera industria del calcio verso un cambiamento positivo”.