Scaroni: "Come Club, abbiamo scelto di metterci a disposizione per avviare un percorso di collaborazione per lo sviluppo della Repubblica Democratica del Congo"

In allineamento con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa, progetto strategico di diplomazia, cooperazione e investimento del Governo italiano, AC Milan avvia una collaborazione con la Repubblica Democratica del Congo attraverso il suo Ministero del Turismo. Facendo leva sul ruolo del Club e sulla capacità della propria Fondazione di generare un impatto per la comunità, il Milan sarà al centro di una piattaforma internazionale volta a supportare lo sviluppo socioeconomico della nazione africana.

Sul piano economico, l'accordo favorirà l'attrazione di nuovi investimenti e la creazione di opportunità di business con stakeholder italiani e internazionali. Supporterà inoltre la strategia della Repubblica Democratica del Congo per promuovere il turismo internazionale. In quest'ottica, il Ministero del Turismo della Repubblica Democratica del Congo sarà nuovo Premium Partner e Official Tourism Destination Partner del Club, con l'obiettivo di valorizzare l'unicità del territorio e della biodiversità del più grande Paese dell'Africa centrale.

Sul piano sociale, con il supporto di Fondazione Milan - che dal 2003 ha investito oltre 12 milioni di euro per realizzare progetti solidali in tutto il mondo - la partnership promuoverà una serie di azioni a beneficio delle comunità locali, a partire dalla rigenerazione di uno spazio sportivo al servizio delle giovani generazioni fino alla costruzione di una scuola a Boma, in collaborazione con una realtà radicata sul territorio come Fondazione Mama Sofia, fondata da Zakia Seddiki Attanasio, moglie dell'ambasciatore italiano in Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio.

La nuova partnership sarà inoltre fondamenta per la prima AC Milan Academy nel Paese. Attraverso il progetto AC Milan International Academy, il Club rossonero promuoverà il benessere dei giovani atleti in un ambiente sano e sicuro, garantendo un impatto positivo e a lungo termine in un territorio che vive di passione per i colori rossoneri: nell'intera Africa subsahariana, il Milan è il Club italiano più tifato e si posiziona nella top 10 dei Club mondiali, con circa 17 milioni di tifosi.

Nella prima parte della nuova stagione sportiva, una delegazione del Club rossonero, guidata dal Presidente Paolo Scaroni, effettuerà una visita istituzionale in Repubblica Democratica del Congo per testimoniare l'avvio concreto dei progetti. In questa occasione, inoltre, il Milan promuoverà un incontro per favorire sinergie tra rappresentanti delle istituzioni locali, dell'Ambasciata italiana a Kinshasa e aziende che costituiscono il tessuto economico dei due Paesi.

Paolo Scaroni, Presidente di AC Milan e Fondazione Milan, ha dichiarato: "Come Club, abbiamo scelto di metterci a disposizione per avviare un innovativo percorso di collaborazione che ha lo scopo di contribuire ai piani di sviluppo della Repubblica Democratica del Congo in ambito economico e sociale, in continuità con la visione del Governo italiano in materia di cooperazione internazionale e in linea con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa. Per farlo, vogliamo avvalerci del ruolo del Milan e della sua Fondazione come istituzioni capaci di promuovere consapevolezza e generare allo stesso tempo un impatto concreto, al fianco di imprese e realtà benefiche radicate sul territorio. Desidero ringraziare il Governo congolese, con il quale intraprendiamo questo nuovo cammino, così come il Ministro degli Affari Esteri e la Farnesina per il loro sostegno e per averci supportato nell'individuazione e nell’interlocuzione con le organizzazioni più autorevoli attive sul territorio”.

S.E. Didier M'Pambia Musanga, Ministro del Turismo della DRC, ha aggiunto: "Questa partnership va oltre la consueta sponsorizzazione di un Club; si allinea con la strategia di Sua Eccellenza il Presidente Félix-Antoine Tshisekedi di riposizionare la Repubblica Democratica del Congo sulla scena internazionale come leader indiscussa del continente africano. Questo obiettivo viene perseguito attraverso una diplomazia attiva - come dimostrato recentemente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite - e attraverso la promozione della nostra cultura, del nostro grande potenziale turistico, delle opportunità di investimento e dei talenti tra i nostri giovani. A tal fine è stata istituita una Commissione Nazionale per il Soft Power. L'accordo con il Milan, che ha sede in Lombardia - una delle regioni più ricche d'Europa, con un PIL annuo di 952 miliardi di euro - apre prospettive per una collaborazione vantaggiosa per entrambe le parti".