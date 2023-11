Scaroni e gli obiettivi del Milan: "Per noi è una necessità essere sempre in Champions League"

Intervenuto a margine dell'evento "RCS Sport Industry Talk", il presidente rossonero Paolo Scaroni ha spiegato sugli obiettivi del Milan: "Io vorrei vincere tutte le partite. Per noi è una necessità essere sempre in Champions League per motivi economici, ma anche perchè noi vogliamo nutrire di Milan i nostri 500 milioni di tifosi in giro per il mondo.

Se potessi vincere sempre lo scudetto sarei ovviamente contento, ma sarebbe un qualcosa in più. L'obiettivo minimo è qualificarci ogni anno in Champions. Chiaramente è un obiettivo superare anche il girone di Champions, speriamo succeda anche quest'anno" ha dichiarato il presidente del club di via Aldo Rossi ai microfoni di tuttomercatoweb.com.