Scaroni: "Il calcio è spettacolo e uno spettacolo richiede uno stadio bello. Differenza di ricavi con gli inglesi"

Il presidente del Milan Paolo Scaroni è intervenuto su Il Foglio oggi in edicola e ha parlato della situazione del calcio italiano, specialmente in relazione al calcio europeo e internazionale. Scaroni ha detto la sua sull'importanza di fare lo stadio: "Il mondo del calcio, come qualunque altro settore dell'entertainment è fatto di prodotti e dalla capacità di venderli. Noi dobbiamo presentare un prodotto che piace. Il calcio è sì uno sport ma anche uno spettacolo e uno spettacolo richiede uno stadio bello e possibilmente ben illuminato, sempre pieno di tifosi, moderno, nè troppo grande nè troppo piccolo". Scaroni ha poi aggiunto: "Non solo abbiamo stadi più vuoti ma li abbiamo anche più vecchi e non riusciamo a incassare denaro dalle attività ancillari che gravitano attorno all'impianto. Ricavi di Milan e Inter sommati delle stagioni 17/18 e 18/18 sono inferiori a quelli di Chelsea, Tottenham, Arsenal, Liverpool e Manchester United considerati singolarmente"