Scaroni: "Non consideriamo la stagione chiusa: la Champions è lontana ma continuiamo a combattere"

Il Milan scende in campo a San Siro per il 29° turno del campionato di Serie A Enilive. I rossoneri sfidano il Como di mister Cesc Fabregas che è una delle squadre rivelazione della competizione. Se il Diavolo vuole alimentare le sue speranze, a oggi remote, di Champions League o comunque quelle di un piazzamento europeo, non c'è altro risultato se non quello della vittoria, anche per trovare un po' di continuità che è sempre mancata in questa stagione. Nel pre-partita, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Paolo Scaroni, presidente rossonero.

Ha inidividuato degli errori? Meglio non fare la Conference League?

"Mi piace ricordare che una bella coppa ce la siamo portata a casa, non è stata una stagione solo negativa. Non consideriamo la stagione chiusa: la Champions è molto lontana ma continuiamo a combattere e se riusciremo a ottenere la qualificazione di un'altra coppa europea, la faremo con quell'impegno che abbiamo sempre avuto nelle manifestazioni internazionali".