Scaroni: "Occasioni sfumate sul mercato? Mi sembrano chiacchiere, al Milan siamo più riservati di altri"

Intervistato da Rai GR Parlamento, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato del momento del mercato rossonero: "Non c'è dubbio che il cambio di proprietà ha ritardato delle cose e creato delle complessità che non c'erano". Mercato? Lei dice che perdiamo tante occasioni: non lo so. Perdiamo tante chiacchiere, io quando leggo i giornali non vedo decine di operazioni concluse ma decine di ipotesi. Noi del Milan abbiamo l'abitudine di essere più riservati di altri, e questo è un merito di Maldini e Massara".