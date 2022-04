Scaroni: "San Siro è iconico perchè ci hanno giocato Milan e Inter"

MilanNews.it

Intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato così del nuovo stadio e di San Siro: "Quello che secondo me è mancato è che questo progetto è rimasto il progetto di Milan e Inter e non del Comune di Milano. Resta ancora qualcosa solo per i due club e invece non è così, è un progetto per Milano. Una delle ragioni per cui guardiamo fuori Milano è perchè sposeremo il progetto con i tempi di realizzazioni più brevi, abbiamo urgenza di avere un nuovo stadio. Voglio ricordare che San Siro è iconico perchè ci hanno giocato Milan e Inter. Se lo stadio è famoso nel mondo è grazie ai due club. Se le due squadre andranno a giocare da un'altra parte, quel luogo diventerà famoso grazie a Milan e Inter".