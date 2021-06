Scaroni: "Serie A spezzatino? Dobbiamo favorire le esigenze di chi ha comprato i diritti"

Intervenuto ai microfoni di 'Rai Gr Parlamento' il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato di tanti temi tra cui la futuribilità del prodotto calcio. Queste le sue parole: "Certamente questo calcio piace meno ai giovani, che sono abituati a cose più rapide e veloci. La UEFA sta riflettendo su questa cosa, tocca a lei decidere il formato delle competizioni. Il Financial Fair Play non è stato sufficiente per risolvere il problema dei costi, anche su questo la UEFA sta facendo delle riflessioni. Ci sono tanti altri temi, come per esempio rendere il calcio europeo più mondiale e internazionale. C'è l'NBA che sta facendo un duro lavoro per raggiungere i tifosi in paesi come la Cina. Calcio spezzatino? Noi dobbiamo favorire le esigenze di chi ha comprato i diritti delle nostre partite".