Scaroni: "Voglio vincere tutte le partite, la classifica è importante solo a fine campionato"

Il presidente del Milan Paolo Scaroni, presente all’evento benefico WEmbrace Sport, a supporto di art4sport, l’Associazione ONLUS di Bebe Vio, è stato intervistato da Sky Sport 24. Queste le sue dichiarazioni: “Con Marotta non abbiamo parlato di stadio. L’evento è così bello, ci sta così a cuore. Noi lo fiancheggiamo da tre anni ormai, lo vediamo crescere. È diventato il simbolo dello sport inclusivo che sta nelle missioni della nostra Fondazione Milan. Fondazione Milan e Bebe (Vio, ndr) sono affratellati da questo sforzo per fare dello sport un momento di inclusione”.

Questa energia positiva di Bebe Vio potrebbe essere utile a qualcuno dei vostri calciatori? Cosa può trasmettere ai giovani del calcio? “Bebe Vio può trasmettere qualunque cosa, è una forza della natura. Guardate cosa ha organizzato stasera. Una forza della natura così potrebbe fare qualunque cosa, e lo farà”.

Un commento sul Milan primo in classifica: “Veramente eravamo già stati in alto nelle classifiche in passato, a me piace essere in alto in classifica a fine campionato. Quello che avviene nel frattempo sì, mi dà un certo piacere ma mi piace di più alla fine”.

E siete pronti per questo? “È quello che vogliamo. Io voglio vincere tutte le partite”.