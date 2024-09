Schärer arbitra Leverkusen-Milan: secondo incrocio con i rossoneri

La Uefa per la sfida di Champions League tra Bayer Leverkusen e Milan che si giocherà in Germania martedì 1° ottobre alle ore 21 ha scelto un arbitro svizzero. Si tratta di Sandro Schärer, fischietto classe 1988. Si tratta del secondo incrocio tra l'elvetico e i rossoneri: la prima occasione fu a San Siro nel febbraio 2023 quando il Milan di Pioli sconfisse per 1-0 il Tottenham di Antonio Conte nell'andata degli ottavi di finale della massima competizione europea. Prima direzione invece con il Leverkusen.

Arbitro

Sandro Schärer SUI

Assistenti

Stéphane De Almeida SUI - Jonas Erni SUI

Quarto uomo

Lionel Tschudi SUI

Video Assistant Referee

Fedayi San SUI

Assistente Video Assistant Referee

Pol van Boekel NED