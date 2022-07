Schnellinger: "Io e il mio Milan riuscimmo a confermarci. Con qualche rinforzo giusto Pioli può ripetersi"

MilanNews.it

Karl-Heinz Schnellinger si è così espresso in un'intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato della possibilità per il Milan di vincere lo scudetto per il secondo anno consecutivo: "L’anno scorso non aveva pressioni, le favorite erano altre. Stavolta sarà diverso: confermarsi è sempre più difficile. Io e il mio Milan ci riuscimmo, anche perché quella era una squadra piena di campioni, allenata dal grande Nereo Rocco. Quello che conta, però, è cominciare a vincere e Pioli ci è riuscito: con qualche rinforzo giusto la squadra potrà ripetersi".