Sciabola e fioretto: Tonali rompe il gioco avversario ma sa anche rifinire

Centrocampista moderno, specialista di sciabola e fioretto: Sandro Tonali sa fare praticamente tutto. È un abilissimo ruba-palloni, ma anche un ottimo rifinitore. Non a caso, in questa stagione in Serie A ha effettuato 667 passaggi (587 corti e 80 lunghi) con una precisione dell’87 percento. Insomma, un fattore non soltanto in fase di ripiegamento. Tonali sa dirigere le operazioni e smistare il gioco con lucidità e intelligenza tattica, ma guai a sfidarlo nell’uno contro uno: come detto, sciabola e fioretto.