Scifo su Origi: "Fortissimo: deve solo avere minuti e fiducia. L'ho avuto in under 21"

© foto di Antonio Vitiello

Enzo Scifo, ex calciatore belga, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport e ha detto la sua sul nuovo acquisto del Milan Divock Origi, suo connalzionale e suo ex giocatore nella nazionale under 21 del Belgio. Il giudizio di Scifo è positivo: "Io l’ho avuto come giocatore nell’U21: credetemi, è fortissimo, fa cose che impressionano. Deve solo giocare, avere minuti e fiducia. Se invece lo hai preso per metterlo in panchina, fai un errore. E perdi l’occasione di avere un centravanti completo"