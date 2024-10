Scommesse, Paquetá avrebbe buttato il telefono indagato ostacolando l'indagine della FA: rischia una squalifica a vita

vedi letture

La situazione di Lucas Paquetà, ex calciatore del Milan ora al West Ham, è diventata estremamente delicata a seguito delle indagini della Football Association inglese (FA) riguardo a scommesse sospette. Le indagini si concentrano su quattro ammonizioni ricevute dal giocatore, che sembrerebbero collegate a scommesse effettuate in Brasile, patria del calciatore.

La FA, riporta The Sun, ha esaminato il telefonino di Paquetá per otto settimane, cercando prove di messaggi o transazioni finanziarie che potessero corroborare le accuse di scommesse illegali. Tuttavia, il calciatore ha complicato ulteriormente la sua posizione gettando il telefono una volta riottenuto il possesso, causando così un ostacolo alle indagini. Le accuse ora comprendono non solo le scommesse illegali, ma anche il mancato rispetto delle richieste della FA per la collaborazione nelle indagini.

Le scommesse sospette si riferiscono a partite del West Ham tra novembre 2022 e agosto 2023; il calciatore, attualmente in attesa di un'udienza prevista per marzo prossimo, potrebbe trovarsi di fronte a una lunga e incerta attesa per un verdetto, con conseguenze gravi per la sua carriera. In caso di una condanna, il rischio di una squalifica a vita rappresenta un pericolo concreto per Paquetá.