Scomparsa Commisso: un minuto di silenzio su tutti i campi
(ANSA) - ROMA, 17 GEN - In memoria del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, verrà osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica in programma nel fine settimana (inclusi posticipi). Lo ha deciso la Federcalcio. "Siamo vicini alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per questa dolorosa scomparsa - aggiunge il presidente della Figc Gabriele Gravina - Rocco Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano, lo ricorderemo sempre per il suo entusiasmo e per la sua visione". (ANSA).
