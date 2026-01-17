Scomparsa Commisso: un minuto di silenzio su tutti i campi

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - In memoria del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, verrà osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica in programma nel fine settimana (inclusi posticipi). Lo ha deciso la Federcalcio. "Siamo vicini alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per questa dolorosa scomparsa - aggiunge il presidente della Figc Gabriele Gravina - Rocco Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano, lo ricorderemo sempre per il suo entusiasmo e per la sua visione". (ANSA).