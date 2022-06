Sconcerti: "È un calciomercato che in Italia deve ancora cominciare"

MilanNews.it

Mario Sconcerti, giornalista, si è così espresso a TMW Radio sul calciomercato in Italia: "Sono successe alcune cose. Insigne se n'è andato, il Napoli non è una squadra vecchia poi. Forse Zielinski avrebbe mercato e non ha reso quanto doveva. La forza del Napoli è rimanere la stessa e non va rivoluzionata. Vanno aggiunte delle cose, perché resta una grande squadra. Nessuno poi ha preso nessuno. L'Inter se prende Bellanova, deve vendere Dumfries, se prendono Lukaku e Dybala è molti difficile che non ci siano 1-2 cessioni importanti. Nel calcio ora è che uno entra e uno esce. Soprattutto oggi quando le società devono finire in utile. La Juve deve ancora muoversi, il Milan ha perso Ibra e Kessiè. E' un mercato che deve ancora cominciare".