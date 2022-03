Sconcerti: "In Italia giocato troppi stranieri. Se non dovessimo andare ai Mondiali ce lo saremmo meritati"

MilanNews.it

Mario Sconcerti, intervenuto nel corso di TMW Radio, ha parlato di Italia-Macedonia del Nord di questa sera. Sconcerti ha detto: “È una coppia inedita Bastoni-Mancini. Mancini è più forte sull'uomo, Bastoni è il difensore di maggior classe che abbiamo. Quando due difensori sanno giocare a calcio, possono essere una buona coppia”.

Come mai questo impoverimento a livello di centrali in Italia?

“Dobbiamo renderci conto che non sappiamo la realtà. Stanno succedendo da 20 anni a questa parte tante cose, sta cambiando tanto. È un cambio epocale che sta succedendo in Italia. La cosa più semplice è che ci sono troppi stranieri, ed è un danno doppio, perché vuol dire che ci sono pochi italiani e gli stranieri giocheranno sempre meglio perché saranno scolarizzati ad alto livello. Da noi non nascono campioni da più di 20 anni. Non c'è però una ragione unica, perché in questi 20 anni è cambiato non solo il calcio ma anche il mondo”.

Il mancato Mondiale cosa significherebbe?

“Ci sono tante aziende che lavorano sul calcio, tante ci perderebbero. Se dovessimo andare fuori, ce lo saremmo meritati”.