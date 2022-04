Sconcerti: "Scudetto? Le squadra giochino in contemporanea: il Milan per la seconda volta dovrà giocare sotto l’obbligo di vincere"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Parliamo tutti di campionato equilibrato, ma non si vedono mai rispettate le condizioni base dell’equilibrio: che tutte le squadre coinvolte giochino allo stesso orario". A scriverlo è Mario Sconcerti in un fondo pubblicato oggi sul Corriere della Sera. L'editorialista chiede che tutte le gare che vede impegnate le squadre invischiate nella lotta-Scudetto vengano giocate in contemporanea e cita anche un precedente per dimostrare che scendere in campo prima o dopo fa la differenza a livello psicologico:

"Non è un fattore decisivo, ma è un fattore. Il Milan per la seconda volta dovrà giocare sotto l’obbligo di vincere, cioè un giudizio preventivo a posteriori, una contraddizione in termini. Non si perdono forse campionati per questo, ma il dovere è dare a tutti le stesse regole e le stesse possibilità, di orario, di meteo, di coscienza del risultato. Quando si parla di Orsato e la sua non espulsione di Pjanic, si parla di una partita differita che ebbe importanza perché anticipava quella del Napoli".