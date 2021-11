Sconcerti su Roma-Milan: "Non ho visto grandi errori arbitrali"

Dalle pagine del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha parlato degli espisodi arbitrali in Roma-Milan: "Per essere chiari non ho visto grandi errori arbitrali. Ma va considerato che non li cerco. Sono di quelli che si fidano dell’arbitro, non perché sia perfetto, ma perché non ho motivo di considerarlo disonesto a priori. E so che non esistono le partite perfette. Finché il Milan è rimasto in 11, c’è stata pochissima partita. Ogni azione del Milan ha sempre trovato profondità, è sempre stata molto geometrica. La crescita dei tanti giovani ha fatto diventare eccellenti giocatori che fino a ieri erano incompiuti, come Leao, Calabria, Bennacer, lo stesso Kessie".