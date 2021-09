Sconcerti sul CorSera: "Tra Milan e Atl.Madrid la differenza la fa Kessie"

Sulle pagine del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha commentato così la prestazione di ieri del Milan contro l'Atletico Madrid: "Il Milan perde partita e molte speranze, ma porta la dimostrazione che mancava: esiste anche in Europa ed è alla pari con le grandi. Il Milan ha giocato il miglior primo tempo della sua stagione. Non ha mai fatto entrare in partita l’Atletico, lo ha tenuto fuori con le invenzioni di Diaz e Leao più l’ordine di Saelemaekers e l’intelligenza di Bennacer. Non ha tirato molto in porta, ma non ha perso mai il pallone. Un pressing alto e continuo che ha colto di sorpresa gli spagnoli, piuttosto supponenti. Lenti nel pensare e sommersi dalla rapidità milanista. Senza Kessie il Milan è cambiato profondamente, si è come rovesciato. Ha giocato il secondo tempo nella sua stessa area, ha difeso spesso con sei uomini in linea. Non poteva durare. Non è cambiato l’Atletico nonostante i tanti gli ingressi costosi di Joao Felix, Griezmann e De Paul. Possesso palla lento, gioco sulle fasce, cross morbido in area, mai un’invenzione, ma una presenza continua, soffocante in area, sempre sull’orlo del tiro definitivo. Il gol del pareggio è arrivato nell’unico spunto oltre l’uomo. Ma sotto gli ultimi lunghi assalti spagnoli il Milan è sembrata una candela accesa da entrambe le parti, si è sfinita negli inseguimenti, ha perso l’ultima idea di gioco e con quella la partita. Non c’è stata differenza tecnica, c’è stata l’espulsione di Kessie e il lungo gomitolo di fuoriclasse dipanato lentamente da Simeone. L’idea è che la partita tra Atletico e Milan sia l’unica vera del girone, dando il Liverpool già lontano".